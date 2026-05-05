Die Top Ten der außergewöhnlichen KreaturenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 11: Die Top Ten der außergewöhnlichen Kreaturen
40 Min.Folge vom 05.05.2026
Dutzende von Berichten über Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen wurden gesammelt, und nun untersucht der Prä-Astronautik-Theoretiker Giorgio Tsoukalos die zehn außergewöhnlichsten Fälle. Könnten diese seltsamen Wesen tatsächlich Beweise für außerirdische Besuche liefern?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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