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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Die Top Ten der außergewöhnlichen Kreaturen

ServusTVStaffel 16Folge 11vom 05.05.2026
Die Top Ten der außergewöhnlichen Kreaturen

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 11: Die Top Ten der außergewöhnlichen Kreaturen

40 Min.Folge vom 05.05.2026

Dutzende von Berichten über Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen wurden gesammelt, und nun untersucht der Prä-Astronautik-Theoretiker Giorgio Tsoukalos die zehn außergewöhnlichsten Fälle. Könnten diese seltsamen Wesen tatsächlich Beweise für außerirdische Besuche liefern?

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