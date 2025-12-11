Die Top Ten der Alien-StützpunkteJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 15: Die Top Ten der Alien-Stützpunkte
40 Min.Folge vom 11.12.2025
Giorgio Tsoukalos begibt sich auf eine spannende Reise zu mysteriösen Orten rund um den Globus. Könnten diese Schauplätze Hinweise auf außerirdische Besuche und verborgene Basen liefern?
