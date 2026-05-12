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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen

ServusTVStaffel 16Folge 16vom 12.05.2026
Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 16: Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen

40 Min.Folge vom 12.05.2026

Giorgio Tsoukalos untersucht historische Katastrophen auf mögliche Hinweise außerirdischen Eingreifens. Könnten mysteriöse Himmelserscheinungen und verheerende Ereignisse Beweise für Besuche aus anderen Welten liefern?

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