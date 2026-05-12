Die Top Ten der mysteriösen KatastrophenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 16: Die Top Ten der mysteriösen Katastrophen
40 Min.Folge vom 12.05.2026
Giorgio Tsoukalos untersucht historische Katastrophen auf mögliche Hinweise außerirdischen Eingreifens. Könnten mysteriöse Himmelserscheinungen und verheerende Ereignisse Beweise für Besuche aus anderen Welten liefern?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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