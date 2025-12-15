Die Geheimnisse der SumererJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 17: Die Geheimnisse der Sumerer
41 Min.Folge vom 15.12.2025
Die Sumerer, eine der frühesten Hochkulturen, hinterließen faszinierende Schriften über die Anunnaki, mächtige Himmelsgötter. Neue Entdeckungen deuten darauf hin, dass einige ihrer mythischen Orte tatsächlich existierten und möglicherweise Hinweise auf unsere außerirdische Vergangenheit bieten.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0