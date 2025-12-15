Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Geheimnisse der Sumerer

ServusTVStaffel 16Folge 17vom 15.12.2025
Folge 17: Die Geheimnisse der Sumerer

41 Min.Folge vom 15.12.2025

Die Sumerer, eine der frühesten Hochkulturen, hinterließen faszinierende Schriften über die Anunnaki, mächtige Himmelsgötter. Neue Entdeckungen deuten darauf hin, dass einige ihrer mythischen Orte tatsächlich existierten und möglicherweise Hinweise auf unsere außerirdische Vergangenheit bieten.

