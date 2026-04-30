Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 8: UFO-Superhighway
41 Min.Folge vom 30.04.2026
Entlang des 37. Breitengrades häufen sich Berichte über unidentifizierte Flugobjekte und mysteriöse Vorkommnisse, die ihm den Titel „UFO-Highway“ eingebracht haben. Von angeblichen UFO-Abstürzen bis hin zu geheimnisvollen archäologischen Stätten - dieser Breitengrad scheint voller Rätsel zu sein.
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
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