Andreas Gabalier - Das Beste zum 40. Geburtstag

Andreas Gabalier - Das Beste vom Volks-Rock'n'Roller

ORF III
Staffel 1
Folge 2
vom 26.10.2025
Andreas Gabalier - Das Beste vom Volks-Rock'n'Roller

Andreas Gabalier - Das Beste zum 40. Geburtstag

Folge 2: Andreas Gabalier - Das Beste vom Volks-Rock'n'Roller

65 Min.
Folge vom 26.10.2025

Anlässlich des 40. Geburtstags des "Volks- Rock'n'Rollers" trifft Peter Fässlacher den kontroversen Musiker Andreas Gabalier zu einem Gespräch. Bildquelle: ORF/ORF III/Chris Heidrich

Andreas Gabalier - Das Beste zum 40. Geburtstag
ORF III
Andreas Gabalier - Das Beste zum 40. Geburtstag

Andreas Gabalier - Das Beste zum 40. Geburtstag

