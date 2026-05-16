Andreas Vitasek - Best Of TafelrundeJetzt kostenlos streamen
Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde
Folge 2: Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde
64 Min.Folge vom 16.05.2026
Andreas Vitasek zählt zu den größten und beliebtesten Kabarettisten des Landes. In dieser Neuproduktion wird auf einige seiner lustigsten Auftritte zurückgeblickt, in denen der Großmeister des Kabaretts wie kein Zweiter die Absurditäten des Alltags pointiert und mit feinem Humor aufs Korn nimmt. Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3