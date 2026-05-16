Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde

Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 16.05.2026
Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde

Andreas Vitasek - Best Of TafelrundeJetzt kostenlos streamen

Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde

Folge 2: Andreas Vitasek - Best Of Tafelrunde

64 Min.Folge vom 16.05.2026

Andreas Vitasek zählt zu den größten und beliebtesten Kabarettisten des Landes. In dieser Neuproduktion wird auf einige seiner lustigsten Auftritte zurückgeblickt, in denen der Großmeister des Kabaretts wie kein Zweiter die Absurditäten des Alltags pointiert und mit feinem Humor aufs Korn nimmt. Bildquelle: ORF/ORF III

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde
ORF III
Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde

Andreas Vitásek - Best Of Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen