Der Fall Brooke Skylar Richardson
43 Min. 20.06.2023 Ab 12
In Carlisle steht die 18-jährige Brooke Skylar Richardson vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, ihre Tochter kurz nach deren Geburt ermordet und im Garten vergraben zu haben. Erst durch einen Besuch beim Frauenarzt kommt ihr dunkles Geheimnis ans Licht und die Polizei beginnt, gegen sie zu ermitteln. Im Verhör sagt sie aus, dass das Kind tot zur Welt gekommen ist. Wird ihr die Jury glauben und den Teenager von der schweren Schuld des Mordes freisprechen?
Krimi, Interview
US, 2020
12
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited