Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 10: Rasende Eifersucht
43 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Im August 2015 kommt es in Florida zu einem schrecklichen Doppelmord: James Colley verwüstet das Haus seiner Ex-Frau Amanda und schießt anschließend um sich. Er tötet die Mutter seiner Kinder und eine ihrer Freundinnen. Zwei weitere Personen werden verletzt. Der Schütze flieht vom Tatort und wird schließlich von der Polizei gefasst und vor Gericht gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited