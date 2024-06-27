Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Tod einer Austauschstudentin

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 27.06.2024
Der Tod einer Austauschstudentin

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 2: Der Tod einer Austauschstudentin

43 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12

Die chinesische Austauschstudentin Mengqi Ji scheint ihr Glück in Columbia, Missouri, gefunden zu haben. An der Universität lernt sie Joe Elledge kennen, den sie später heiratet und mit dem sie ein Kind bekommt. Doch im Oktober 2019 verschwindet Mengqi spurlos und lässt ihre einjährige Tochter zurück. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach der jungen Mutter und nimmt schließlich ihren Ehemann ins Visier ...

