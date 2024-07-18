Tod eines Facebook-StarsJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 7: Tod eines Facebook-Stars
43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Makeva Jenkins ist Geschäftsfrau und Mutter von drei Kindern. Kurz nach einem Facebook-Post über ihre beruflichen Erfolge wird sie in ihrem Haus von einem maskierten Mann niedergeschossen. Die Polizisten stehen zunächst vor einem Rätsel, dann verhaften sie Makevas Ehemann Euri, der den 19-jährigen Joevan Joseph damit beauftragt haben soll, seine Frau zu töten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited