SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 25.07.2024
43 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

Bei einem kuriosen Unfall kommt Barbara Kendhammer ums Leben: Die zweifache Mutter wird von einer Metallstange tödlich verletzt, die sich durch die Windschutzscheibe ihres Autos bohrt. Ihr Mann Todd verständigt den Notruf, doch seine widersprüchlichen Angaben führen dazu, dass er selbst unter Verdacht gerät. Hat er seine Frau ermordet und den Unfall anschließend inszeniert?

