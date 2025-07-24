Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fahrradmörder

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 24.07.2025
43 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12

Als Becky Bliefnick eines Nachmittags ihre Kinder nicht von der Schule abholt, ist klar: Irgendetwas stimmt nicht. Ein Angehöriger findet sie daraufhin tot in ihrem Wohnzimmer auf. Die Ermittler finden einen entscheidenden Hinweis - ausgerechnet in einer alten Folge der TV-Spielshow "Family Feud".

