Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 12: Mord auf Rädern
43 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Als ein Auto mit drei Teenagern an Bord mit 160 Kilometern pro Stunde gegen eine Wand fährt, gehen Ermittler von einem Unfall aus. Zwei der Insassen kommen ums Leben, der Fahrer überlebt. Nach weiteren Recherchen gerät die Unfall-Theorie jedoch ins Wanken.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited