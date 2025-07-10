Der SchmetterlingszüchterJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 5: Der Schmetterlingszüchter
43 Min. 10.07.2025 Ab 12
Jade Janks ist schockiert, als sie entdeckt, dass ihr geliebter Stiefvater Thomas Merriman heimlich Nacktfotos von ihr auf seinen Computer aufbewahrt. Sie setzt alles daran, dem Missbrauch ein Ende zu bereiten.
