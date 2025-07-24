Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 24.07.2025
43 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12

James Ray hat ein scheinbar perfektes Leben: Er ist ein bekannter Anwalt und lebt mit seiner Freundin Angela, einer erfolgreichen Geschäftsfrau, in einem Zuhause der Extraklasse. Eines Tages taucht Angela jedoch nicht bei der Arbeit auf - von ihrem Freund und dessen BMW fehlt ebenfalls jede Spur.

Kabel Eins Doku
