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Angelika Niedetzky: Marathon

Angelika Niedetzky: Marathon

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 31.12.2025
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Angelika Niedetzky: Marathon

Folge 1: Angelika Niedetzky: Marathon

55 Min.Folge vom 31.12.2025

Wenn das Leben ein Dauerlauf ist, sorgt Niedetzky dafür, dass zumindest der Schmäh nicht ausgeht. Angelika Niedetzky präsentiert in ihrem Kabarett-Solo "Marathon" die großen und kleinen Dauerläufe des Lebens. Während echte 42,195 Kilometer für viele unvorstellbar sind, meistert man Powershopping, Beziehungsmarathons oder beruflichen Dauereinsatz erstaunlich selbstverständlich. Mit präziser Beobachtung, lebendiger Mimik und lockerem Humor verwandelt Niedetzky alltägliche Ausdauerprüfungen in pointierte Bühnenmomente. Bildquelle: ORF/Robert Burda Künstlerbüro/Dieter Steinbach

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