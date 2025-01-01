Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Verlassen

SAT.1Staffel 1Folge 106
Verlassen

Anna und die Liebe

Folge 106: Verlassen

24 Min.Ab 12

Anna kann Jonas' drängenden Fragen nicht standhalten und erzählt schließlich, dass Katja mit dem Filmproduzenten Wood Hals über Kopf nach Cannes abgehauen ist - Jonas ist geschockt und verletzt. Seine Reaktion offenbart stärkere Gefühle für Katja, als Anna erwartet hatte. Oder rührt seine Verzweiflung nur aus gekränkter männlicher Eitelkeit?

