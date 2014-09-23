Anna und die Liebe
Folge 110: Bekenntnisse
22 Min.Folge vom 23.09.2014Ab 12
Anna ist geschockt, als sie ihre Mutter zusammen mit Ulrich erwischt. Susanne sagt zu ihrer Verteidigung nur wenig und kann sich ihr Verhalten selbst nicht erklären. Steffi ist sehr verletzt und kurz davor, Anna die Wahrheit über Ulrich zu verraten. Und Anna ist zunehmend überzeugt davon, dass Ulrich ihre Mutter nur benutzt ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen