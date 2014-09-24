Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Das wahre Gesicht

SAT.1Staffel 1Folge 111vom 24.09.2014
Das wahre Gesicht

Anna und die Liebe

Folge 111: Das wahre Gesicht

23 Min.Folge vom 24.09.2014Ab 12

Anna ist völlig überfordert, als Ulrich ihr offenbart, dass er ihr Vater ist. Aber als sie realisiert, dass er die Wahrheit sagt, kann sie ihre Freude kaum fassen: Endlich hat sie ihn wieder und will am liebsten alles nachholen, was sie die vielen Jahre vermisst hat. Und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als auch ihre Eltern wieder vereint zu sehen. Sie arrangiert ein Treffen mit den beiden ...

SAT.1
