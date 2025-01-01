Anna und die Liebe
Folge 115: Kurzes Glück
23 Min.Ab 12
Annas Vater wird plötzlich von der Polizei überrascht, doch es gelingt ihm zu entkommen. Er weiß aber, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als wieder unterzutauchen. Anna ist verzweifelt, denn sie will ihren Vater nicht schon wieder verlieren. Als sie noch dazu von Jonas enttäuscht wird, entscheidet sie sich kurzerhand dafür, ihrem Vater zu folgen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
