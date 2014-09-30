Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 120

SAT.1Staffel 1Folge 120vom 30.09.2014
Folge 120: Episode 120

23 Min.Folge vom 30.09.2014Ab 12

Jonas versichert Anna, dass seine Entscheidung für Katja rein professioneller Natur war. Aber kurz darauf sieht Anna die beiden in seinem Büro in scheinbar eindeutiger Situation. Anna ist sehr enttäuscht von ihm ... Paloma wird von Manuel Diaz in der Goldelse entdeckt und sofort zu einem Tanz-Casting eingeladen. Lily versucht, ihr ein paar Schritte beizubringen - mit mäßigem Erfolg.

SAT.1
