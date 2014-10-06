Anna und die Liebe
Folge 128: Konsequenzen
23 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12
Katja deckt Anna und behauptet, sie habe das Geld gestohlen. Diese Tatsache führt im Hause Polauke/Müller zu einem Streit, in dessen Folge Armin geht und Susanne allein im Restaurant zurücklässt. Anna stellt Katja zur Rede und will wissen, was sie im Schilde führt. Katja bietet Anna an, ihr zu helfen, ihre Unschuld zu beweisen.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen