SAT.1Staffel 1Folge 140
23 Min.Ab 12

Anna konnte doch noch ein Konzept liefern, das Gerrit Nancy Lanford präsentiert hat. Böse Überraschung: Den Spot gibt es schon auf dem US-Markt. Gerrit und Natascha sind mehr als sauer auf Anna. Als Gerrit erfährt, dass sie keine Pillen und deshalb keine Ideen mehr hatte, besorgt er ihr die Tabletten ...

