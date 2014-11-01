Anna und die Liebe
Folge 149: Gespenster
23 Min.Folge vom 01.11.2014Ab 12
Anna hat gegen Gerrits Willen Jonas' Chulo-Spot beim "German Hot Spot" eingereicht. Gerrit rächt sich und entzieht ihr die Tabletten, die sie mittlerweile so dringend braucht. Der Entzug ist hart für sie und von schrecklichen Visionen begleitet. Er wird zur Zerreißprobe, die sie sogar in Lebensgefahr bringt.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen