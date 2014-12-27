Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 172vom 27.12.2014
Folge 172: Geblendet

23 Min.Folge vom 27.12.2014Ab 12

Anna versucht sich vorzumachen, dass sie mit den Männern im Allgemeinen - und Jonas im Besonderen - abgeschlossen hat. Dumm nur, dass Katja eine hochpeinliche Video-Kontaktanzeige von Anna ins Internet stellt ...

