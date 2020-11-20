Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Sinneswandel

SAT.1 Staffel 1 Folge 180 vom 20.11.2020
Folge 180: Sinneswandel

23 Min. Ab 12

Nachdem Anna klar geworden ist, dass Dr. Hahn sie bestechen und auf seine Seite ziehen wollte, gelingt es ihr, auch Jonas von der Notwendigkeit zu überzeugen, schlagkräftige Beweise gegen Babyprom zu beschaffen. Ihre ganze Hoffnung ruht auf Professor Bloch, der in seinem Institut Testreihen zur Verträglichkeit des Produktes durchführt.

