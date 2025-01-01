Anna und die Liebe
Folge 188: Episode 188
24 Min.Ab 12
Anna wird von Katja des Krankenhauses verwiesen und kehrt dennoch mit einer gewissen Erleichterung in die Agentur zurück. Dort wird sie jedoch mit der harten Realität konfrontiert: Natascha kann sie nur wegen Jonas' Veto nicht feuern, legt ihr aber nahe, die Agentur von sich aus zu verlassen ...
