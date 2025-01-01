Anna und die Liebe
Folge 197: Handlungsbedarf
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas versuchen, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Doch sowohl die eifersüchtige Katja als auch Anna und Jonas selbst merken, dass sie sich mit diesem Vorhaben etwas vormachen. Während er es nicht ertragen kann, dass Anna seinetwegen ihre berufliche Zukunft aufs Spiel setzt, hat Katja Angst, Jonas doch noch an Anna zu verlieren - sie ist wahnsinnig eifersüchtig.
