Anna und die Liebe
Folge 212: Ablenkung
24 Min.Ab 12
Die enttäuschte Anna weiß nun, dass Jonas sich endgültig für Katja und das Baby entschieden hat. Vanessa, die versteht, was zwischen Anna und Jonas vorgeht, will Anna auf andere Gedanken bringen und lädt sie ein, mit ihr abends tanzen zu gehen ...
