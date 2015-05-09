Anna und die Liebe
Folge 227: Im Vertrauen
24 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 12
Anna ist der erste Mensch, mit dem Alexander über den Tod seines Freundes und gleichzeitigen Konkurrenten Tobias sprechen kann. Jonas passt die wachsende Nähe zwischen Anna und Alexander überhaupt nicht, weshalb es zu einem Konflikt zwischen den Halbbrüdern kommt. Alexander stellt Jonas eine entscheidende Frage ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
