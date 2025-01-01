Anna und die Liebe
Folge 245: Gemeinsam stark
24 Min.Ab 12
Alexander ist von seinem Erzfeind Blochtin zum Fecht-Kampf aufgefordert worden, allerdings nur, um damit Publicity für seinen eigenen internationalen Wettkampf zu bekommen. Anna rät Alexander, sich nicht von seinem egoistischen Feind provozieren zu lassen ...
Anna und die Liebe
