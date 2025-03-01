Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Der eine hat's, der andere nicht

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 01.03.2025
Der eine hat's, der andere nicht

Anna und die Liebe

Folge 27: Der eine hat's, der andere nicht

23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Anna hat es nicht leicht in der Agentur. Nicht nur, dass der Mann, den sie liebt, sie ignoriert, jetzt muss sie auch noch Gerrits plumpe Annäherungsversuche abwehren - er glaubt nämlich, Annas Liebesgeständnis galt ihm. Zwar ist sie erleichtert, dass Jonas ihre Liebeserklärung nicht gehört hat, aber wenn es ihr nicht gelingt, ihr "Bekennerschreiben" abzufangen, nützt ihr das gar nichts.

