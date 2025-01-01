Anna und die Liebe
Folge 3: Ein erster Schritt
24 Min.Ab 12
Anna hat eine Idee, wie ihr Katjas gemeine Intrige am Ende vielleicht sogar helfen könnte. Sie bietet ihrer Schwester an, ihr mit ihren Konzepten zu helfen, wenn Katja ihr einen Job in der Agentur verschafft. Und tatsächlich: Weil sie alles tun würde, um den Job an der Seite des attraktiven Jonas zu behalten, gelingt es ihr mit einem Trick, Anna einen Job als Runnerin zu besorgen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
