Anna und die Liebe

Unter Zugzwang

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 18.06.2022
23 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 12

Anna ist fassungslos, als sie herausfindet, dass Jonas ihr Mailpartner ist. Sie beschließt, den Mailverkehr sofort zu beenden, doch ausgerechnet jetzt wird Jonas immer neugieriger auf seine anonyme Chatpartnerin. Katja ist beunruhigt, da Jonas immer mehr Zeit mit Arbeit und weniger mit ihr verbringt ...

