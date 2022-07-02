Anna und die Liebe
Folge 38: Racheakte
23 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12
Lars' Computer-Manipulation bringt die Agentur in große Schwierigkeiten - Lanford droht die langjährige Zusammenarbeit aufzukündigen. Anna ist verzweifelt - unglücklich sucht sie im Chat bei Jonas alias "Nadjad320" Rat ... Mit einem geschickten Schachzug gewinnt Natascha einen Handlanger für ihren Racheplan: den ahnungslosen Maik ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
