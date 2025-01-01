Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Heimlichkeiten

SAT.1Staffel 1Folge 5
Heimlichkeiten

HeimlichkeitenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 5: Heimlichkeiten

24 Min.Ab 12

Anna muss erkennen, dass sie trotz aller Anstrengung für Jonas nur eine Randfigur bleiben wird und er auch nicht erkennt, welches Talent in ihr steckt - er hat nur Augen für Katja. In ihrer Enttäuschung und ihrer Wut auf Katja zerstört Anna aus Versehen Unterlagen, die für die entscheidende Präsentation bei dem wichtigsten Kunden Lanford gedacht sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen