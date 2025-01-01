Anna und die Liebe
Folge 56: Familienzuwachs
23 Min.Ab 12
Anna versichert ihrer Mutter, dass sie diesmal nichts mit dem Brief von Ingo zu tun hat, aber sie glaubt ihr nicht. Susanne ist sogar so verärgert, dass sie Anna auch nicht mehr als Trauzeugin haben möchte. Darauf will die verzweifelte Anna gar nicht mehr auf der Hochzeit erscheinen. Unglücklich vertraut sie sich Ulrich an und erzählt ihm von den Zerwürfnissen um den Brief ihres Vaters ...
