Anna und die Liebe
Folge 60: Teamwork
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Bevor Anna ihre Kündigung aussprechen kann, kommt ihr Jonas zuvor: Er lässt Katjas Schwindel auffliegen, weil er herausgefunden hat, dass sie Annas Idee als ihre ausgegeben hat. Katja ist bis auf die Knochen blamiert ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
