Anna und die Liebe
Folge 66: Alte Liebe rostet nicht
24 Min.Ab 12
Als Anna hört, dass Jonas und Katja wieder ein Paar sind, flieht sie mit gebrochenem Herzen aus der Agentur. Anfangs ist sie noch traurig über Jonas' Fehltritt, aber viel wütender ist sie auf sich selbst und beschließt, sich Jonas für immer aus dem Kopf zu schlagen. Am nächsten Morgen lässt Katja Anna wissen, wie toll die Nacht mit Jonas war.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen