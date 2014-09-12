Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Ersatz

SAT.1Staffel 1Folge 95vom 12.09.2014
Folge 95: Kein Ersatz

24 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 6

Anna findet Katjas Forderung absurd, aber Jonas fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass er das Arbeitsverhältnis mit Anna beendet. Er erkennt, dass er sich nicht entschieden genug zu der Verlobung mit Katja bekannt hat und beschließt, zum Leidwesen von Anna, ein Zeichen seiner Liebe zu setzen ...

SAT.1
