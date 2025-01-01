Anna und die Liebe
Folge 23: Episode 23
24 Min.Ab 12
Nachdem Anna Katja mit Hilfe von Alexander aus dem Gefängnis geholt hat, versucht sie ihre Schwester aufzufangen und bei ihrem Start in ein neues Leben zu unterstützen. Katja, die Anna viel zu verdanken hat, will ihre neu gewonnene Chance nutzen und ein neues und damit besseres Leben beginnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen