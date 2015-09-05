Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 26

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 05.09.2015
Folge 26: Episode 26

23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12

Jonas hat sich doch zu einer Event-Zusammenarbeit mit Oktopus entschlossen. Natascha, die seine Wankelmütigkeit nicht versteht, verlangt eine Erklärung. Jonas gesteht ihr, dass der Grund für seinen Sinneswandel seine Gefühle für Anna sind. Natascha fordert ihn auf, klare Verhältnisse zu schaffen und Anna seine Liebe zu gestehen. Anna und Alexander kommen sich in der Zwischenzeit immer näher.

