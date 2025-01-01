Anna und die Liebe
Folge 42: Episode 42
23 Min.Ab 12
Anna ist voller Selbstzweifel und will sich Alexander erklären. Doch der versteckt sich hinter einer gleichgültigen Fassade. Annas Mitleid schürt seinen Schmerz, so dass er sich nun doch Annett hingibt. Jonas erfährt bei seinem Abschied zufällig von der Trennung von Alexander und Anna. Wird er jetzt doch bleiben? Mia ist von der Jobsuche frustriert. Ist Annett ihre letzte Hoffnung?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen