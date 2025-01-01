Anna und die Liebe
Folge 47: Episode 47
23 Min.Ab 12
Anna spielt mit offenen Karten und gesteht Katja ihre Verlobung mit Jonas. Katja, die vorgibt damit klar zu kommen, schmiedet an einer Intrige: Sie lässt den ahnungslosen Alexander, den Anna durch sein vieles Arbeiten nicht informieren konnte, mitten in die romantische Verlobung platzen: Es kommt zum Eklat ... Mia will ihr Geheimnis weiterhin beibehalten und beharrt auf ihrer Kündigung.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen