Anna und die Liebe
Folge 55: Episode 55
23 Min.Ab 12
Katjas Auftritt war daneben! Als Susanne ihre Tochter endlich zur Vernunft bringt, entschuldigt sie sich scheinbar reumütig bei Anna und Jonas. Doch das ist nur ein weiterer Schachzug ihres intriganten Plans ... Mia kann sich aus der peinlichen Situation mit Alexander retten. Ihre Absicht ist nicht Alexander auszuspionieren, sondern falsche Informationen an David weiterzugeben. Geht ihr Plan auf?
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
