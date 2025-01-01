Anna und die Liebe
Folge 120: Episode 120
23 Min.Ab 12
Mia hat die Warnung des Attentäters nachhaltig beeindruckt. Sie ist in ihren Grundfesten erschüttert und hat zum ersten Mal wirklich Angst. Aber weder Alexander noch die Polizei können ihr helfen oder Sicherheit geben. Daher entschließt sie sich, die Warnungen des Attentäters ernst zu nehmen und vorerst unterzutauchen - sie sucht ihr Heil in der Flucht ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
