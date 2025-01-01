Anna und die Liebe
Folge 124: Episode 124
24 Min.Ab 12
Annett geht aufs Ganze. Sie bietet David ihren Körper an, wenn er für sie Mia beseitigt. Obwohl David an Annetts Aufrichtigkeit zweifelt, geht er auf ihr Versprechen ein. Als er dann damit scheitert, einen Mörder für Mia anzuheuern, muss er die Dinge wohl oder übel selber in die Hand nehmen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
