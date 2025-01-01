Anna und die Liebe
Folge 130: Episode 130
23 Min.Ab 12
David, der seit Monaten vergeblich versucht hat, Richards Beziehung zu Natascha zu torpedieren, ist keineswegs erleichtert, dass ihm das Schicksal alle Arbeit abgenommen hat und ohne sein Zutun die Hochzeit geplatzt ist. Auch wenn Annett David zutraut, dass er Richards Zusammenbruch forciert hat und sich über dessen Tod sogar freuen würde, ist David aufgewühlt wie nie zuvor ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
