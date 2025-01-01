Anna und die Liebe
Folge 131: Episode 131
24 Min.Ab 12
Als in der Goldelse ein uniformierter Polizist auftaucht, bricht bei Jojo, Susanne und Brigitte Panik aus. Susanne versucht zu retten, was zu retten ist und bedient den Polizisten derart zuvorkommend, dass dieser Verdacht schöpft und einen neugierigen Blick in die Küche werfen will. Er staunt nicht wenig, als Brigitte Jojo dort vor seinen Augen eine Sahnetorte ins Gesicht schleudert ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen